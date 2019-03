Ambasciata russa ricorda vittime sisma

(ANSA) - PESCARA, 28 MAR - Si è tenuto ieri sera a Roma, presso Villa Abamelek, residenza ufficiale degli ambasciatori della Federazione Russa in Italia, il ricevimento per ricordare le vittime del terremoto dell'Aquila ed il relativo decennale dell'intervento della Russia nella ricostruzione con lo stanziamento di 9 milioni di euro utilizzati per ricostruire Palazzo Ardinghelli e la chiesa di San Gregorio. All'evento, caratterizzato in due momenti distinti, un concerto di musica classica tenuto da artisti italiani e russi e un banchetto, hanno partecipato, oltre ad una nutrita rappresentanza di cittadini aquilani, il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, il funzionario del Ministero delle Politiche Agricole Marco Cerreto, il sindaco di Montesilvano (Pescara), Francesco Maragno, il sindaco di Loreto Aprutino (Pescara), Gabriele Starinieri, i componenti del direttivo dell'Associazione degli Italiani amici della Russia, organizzazione presieduta dal saggista Lorenzo Valloreja.