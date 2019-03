Nevicate 2017, 62 mln per ristoro danni

(ANSA) - L'AQUILA, 27 MAR - Il Capo Dipartimento della Protezione Civile Angelo Borrelli ha comunicato al presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio di aver approvato il piano degli investimenti presentato dalla Regione Abruzzo per il ripristino dei danni al patrimonio pubblico a seguito delle eccezionali nevicate del gennaio 2017, per un totale di 62.428.287,26 euro. Il Piano degli investimenti è stato trasmesso dalla Regione, per l'approvazione da parte del Dipartimento, il 18 marzo scorso. Il Piano prevede l'esecuzione di 149 interventi e rientra nei limiti finanziari assegnati dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2019. Gli interventi sono suddivisi in 'urgenti', 'di ripristino' e 'di riduzione del rischio residuo' e sono corredati da una stima sulla tempistica necessaria per la completa esecuzione tale da consentire la stipula dei contratti affidamento lavori entro il 30 settembre 2019.