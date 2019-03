Romeno ruba motori barche e attrezzature

(ANSA) - PESCARA, 26 MAR - Si era impossessato di due motori fuoribordo per barca; un serbatoio di benzina per barca; una ancora da barca; un sistema GPS nautico; attrezzatura varia per navigazione, il tutto asportato proprio nel corso della notte da alcune barche ormeggiate nel citato rimessaggio. La refurtiva, del valore di oltre 10mila euro è stata recuperata e restituita al titolare del rimessaggio dai carabinieri della Sezione Radiomobile del Nor della Compagnia di Pescara hanno deferito in stato di libertà per il reato di ricettazione un 35enne romeno.

La merce e le attrezzature si trovavano presso il Lungo Fiume Sud, all'altezza del rimessaggio di barche "Il Gabbiano", all'interno del furgone di proprietà del giovane, parcheggiato con modalità sospette.