'Ricostruire Storie' studiosi all'Aquila

(ANSA) - L'AQUILA, 25 MAR - Dal 9 all'11 maggio 2019 i presidenti di tutte le Società Storiche saranno all'Aquila per la XVI assemblea annuale della Società Italiana per la Storia dell'età Moderna (Sisem). A Palazzo dell'Emiciclo 150 storici si confronteranno su 'Ricostruire storie', riflessione sulle ricomposizioni delle identità storiche. La Sisem, con il presidente Luigi Mascilli Migliorini, ha accolto con entusiasmo la proposta di tenere l'assemblea all'Aquila nel decennale del sisma del 2009, per condurre una riflessione sul rapporto Storia/Memoria. Gli studiosi, visitando palazzi storici e monumenti ristrutturati, potranno osservare i progressi del processo di ricostruzione, così come i vuoti e la traccia del sisma nella società. Saranno presentate le novità del 'Progetto Incipict, Innovating City Planning through Information and Communication Technologies', studio dell'Università dell'Aquila che connette l'obiettivo di applicazione di nuove tecnologie alla trasmissione della Storia nei nuovi edifici ristrutturati.