Fa perdere sue tracce, ritrovata 84enne

(ANSA) - CIVITELLA DEL TRONTO (TERAMO), 24 MAR - Il Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo è stato impegnato dalla serata di sabato nella ricerca di una donna di 84 anni di Villa Lempa di Civitella del Tronto (Teramo), di cui si erano perse le tracce nel tardo pomeriggio.

I Carabinieri, ricevuta dalla famiglia la denuncia per mancato rientro che era previsto verso le 18, hanno dato immediatamente il via alle ricerche con il coinvolgimento dei Vigili del fuoco e del Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo che ha attivato i tecnici della Stazione di Teramo e un'unità cinofila.

Le squadre hanno lavorato ininterrottamente per tutta la notte rinvenendo alle prime luci dell'alba la donna illesa ma piuttosto infreddolita nei pressi di Ripe nel comune di Civitella.