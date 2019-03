Pettinari,risolvere gestione elisoccorso

(ANSA) - PESCARA, 23 MAR - E' stato acquistato due anni fa, ma il peso è superiore alla capacità dell'eliporto dell'ospedale di Pescara, quindi l'elicottero deve arrivare in aeroporto e da lì un'ambulanza privata trasporta il paziente in ospedale. Un "vero e proprio esempio di mala gestio" per il consigliere regionale Domenico Pettinari (M5s) che chiede al presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio e all'assessore alla Sanità Nicoletta Verì di risolvere la questione al più presto. Pettinari ricorda che l'ambulanza "è pagata dalla stessa Asl: 3.800 euro al mese, più 0,39 centesimi a km. Uno spreco di soldi pubblici" che si potrebbero utilizzare per uniformare l'eliporto alle esigenze del nuovo mezzo. Il "dato più allarmante", per l'esponente M5s, è che si allungano i tempi di intervento; e l'ambulanza non è medicalizzata, quindi il medico dell'equipaggio dell'elicottero deve seguire il paziente fino all'ospedale. Se nel frattempo arriva una chiamata per l'elisoccorso non si può riprendere il volo prima del ritorno del medico".