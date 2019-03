A Pineto gli 'Amici del Fratino'

(ANSA) - PINETO (TERAMO), 23 MAR - A Pineto l'Area Marina Protetta Torre del Cerrano e il Wwf Abruzzo hanno festeggiato gli "Amici del Fratino". L'iniziativa, che ha avuto l'adesione del Comitato nazionale per la conservazione del Fratino, del Gruppo Fratino Vasto e delle Associazioni Guide del Borsacchio e Guide del Cerrano, ha celebrato l'impegno di volontari, artisti, operatori turistici, scuole e istituzioni che, nella stagione 2018, si sono impegnati in difesa del Fratino. Un impegno portato avanti nel progetto "Salvafratino Abruzzo", di Amp Torre del Cerrano e Wwf, per la conservazione della specie con campagne, attività di monitoraggio e interventi di salvaguardia.

Dopo i saluti del sindaco di Pineto Robert Verrocchio e del presidente dell'Area Marina Leone Cantarini, presentazione dei risultati del 'Salvafratino 2018' e consegna di attestati, per progetti di educazione ambientale, all'Istituto Comprensivo 'Tosti' di Ortona, al Comprensivo 'D'Alessandro-Risorgimento' di Teramo e al Liceo Linguistico 'Marconi' di Pescara.