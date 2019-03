Provincia L'Aquila, lavori su strade

(ANSA) - L'AQUILA, 22 MAR - L'Amministrazione della Provincia dell'Aquila, con la collaborazione dei consiglieri delegati alla viabilità Gianluca Alfonsi, Pierluigi Del Signore, Mauro Tirabassi e la struttura della viabilità, informa che sono stati affidati lavori per la sistemazione e messa in sicurezza di alcune carrabili per oltre 253.000 euro. Queste le tratte interessate: S.R. 479 Sannite, Comune di Anversa degli Abruzzi, lavori di sistemazione delle pendici rocciose e mitigazione del rischio caduta massi al km. 19+550, saranno eseguiti dall'Impresa D'Agaro srl di Prato Carnico (Udine); S.P. 94 "del Tirino", lavori di messa in sicurezza dei muri di contenimento stradale e riordino generale, saranno eseguiti dall'Impresa Fratelli Persia srl di Tottea di Crognaleto (Teramo).