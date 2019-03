(ANSA) - AVEZZANO (L'AQUILA), 22 MAR - Tre scuole nuove, e sicure, si preparano all'ingresso degli studenti per l'anno scolastico 2019- 2020 ad Avezzano (L'Aquila). Il sindaco Gabriele De Angelis ha fatto visita ai cantieri e, insieme ai tecnici comunali, ha incontrato gli operatori impegnati nella costruzione. Per maggio sarà pronta la nuova scuola materna di Borgo Angizia, che ospiterà tre sezioni, per un totale di circa 90 studenti. Il trasferimento degli arredi è previsto per l'estate con taglio del nastro a settembre. Sempre a settembre rientreranno in una struttura comunale gli studenti della primaria 'San Simeo', ospitati in via transitoria nell'Istituto Galilei di proprietà della Provincia. La scuola primaria aprirà in via Frescobaldi, dietro alla scuola Vivenza e avrà la capienza di 10 classi, con 250 alunni. La terza è la scuola materna di via De Gasperi, che è stata demolita e ricostruita e che si prepara a ospitare due sezioni con 60 alunni.