Arsenale nell'auto, arrestato 60enne

(ANSA) - MONTESILVANO (PESCARA), 20 MAR - Un uomo di 60 anni è stato arrestato a Montesilvano dai Carabinieri del Nucleo investigativo del Comando provinciale di Chieti con l'accusa di detenzione di armi e munizionamento da guerra e materiale esplosivo. Nella sua auto, posteggiata sotto casa a Montesilvano, i militari hanno trovato un borsone che conteneva un fucile mitragliatore, due pistole, due bombe a mano attive che verranno fatte brillare, munizioni per kalashnikov, quattro caricatori per pistole e fucili mitragliatori e diverse fondine.

Il sessantenne ha precedenti per associazione a delinquere, estorsione e traffico di stupefacenti. Sul posto c'è il comandante provinciale dei carabinieri di Chieti, colonnello Florimondo Forleo.