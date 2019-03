(ANSA) - L'AQUILA, 19 MAR - 'Open Day' all'Accademia di Belle Arti dell'Aquila: oggi martedì 19 marzo l'istituto aprirà agli studenti delle superiori, una giornata accompagnata da musica live anche per ricordare che l'istituto festeggia il cinquantennale. Oltre all'apertura di tutti i laboratori didattici con tour guidati sono previste esposizioni, curate dagli studenti, dei lavori realizzati negli ultimi anni dagli allievi e lezioni teoriche pensate per i visitatori. Sarà presentata la linea Abaq Accessories, gadget, magliette, articoli di cartoleria con il logo dell'Accademia. "Intendiamo dare rilievo all'offerta formativa, nella consapevolezza che qualsiasi scelta debba essere sorretta da una corretta informazione su opportunità e modalità di accesso - spiega il direttore Abaq Marco Brandizzi - Offriremo un ampio panorama sui percorsi di studio e presenteremo le novità dell'anno accademico, il corso triennale in fumetto e la specialistica in fotografia". A maggio sarà aperto il nuovo padiglione dei laboratori di grafica e pittura.