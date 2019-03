L'Aquila, ecco giornate di primavera Fai

(ANSA) - L'AQUILA, 19 MAR - Sono state presentate a Palazzo dell'Emiciclo le "Giornate di Primavera" del Fai (Fondo Ambiente Italiano) per la provincia dell'Aquila. Sabato 23 e domenica 24 all'Aquila si potranno visitare Palazzo dell'Emiciclo, Palazzo d'Armi, le 99 Cannelle, il Parco delle Acque, l'Anfiteatro Pepper. In provincia: chiesa di Santa Maria ad Cryptas (Fossa); borgo antico di Rocca di Mezzo (Rocca di Mezzo); chiesa di S.Pietro all'Oratorio e Castello Piccolomini (Capestrano); borgo di Castelvecchio Calvisio; la Grancia dei Celestini, chiesa di Santa Maria della Tomba, cattedrale di San Panfilo e Cappella di Celestino V, Eremo Celestiniano di S.Onofrio al Morrone, Santuario Italico Romano di Ercole Curino (Sulmona); chiesa di S.Maria delle Grazie, chiesa parrocchiale di S.Maria della Valle, chiesa di S.Eustachio, chiesa di Santa Maria del Lago (Scanno); chiesa di San Francesco, chiesa di San Giovanni Battista, chiesa di S.Michele Arcangelo, chiesa di Santa Maria delle Grazie e chiesa di Santa Maria in Valleverde (Celano).