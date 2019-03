Banche:legali Fitd,da sentenza Ue effetti su soluzioni crisi

(ANSA) - ROMA, 19 MAR - La sentenza del Tribunale Ue su Tercas, che ha riconosciuto come il sostegno del Fondo interbancario alla Popolare di Bari nel 2014 non fosse aiuto di stato, "ha importanti implicazioni generali per la gestione delle crisi bancarie in Europa, riconoscendo che interventi volontari di sostegno a banche in difficoltà finanziati dal sistema bancario non sottostanno alle norme sugli aiuti di stato". E' quanto sostengono i legali del Fitd Mario Siragusa, Giuseppe Scassellati Sforzolini e Gianluca Faella (dello studio Cleary Gottlieb) secondo cui l'intervento del Fondo non poteva essere considerato aiuto di stato per l'assenza di due requisiti essenziali: l'imputabilità dell'intervento allo Stato e l'uso di risorse statali.

I legali ricordano come l'intervento del FITD è stato attuato tramite fondi forniti dai membri del FITD e nel loro interesse, nel presupposto che detto intervento fosse meno oneroso del rimborso dei depositanti.