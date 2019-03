Banche:Abi, bene Ue su Fitd, ora Commissione rimborsi

(ANSA) - ROMA, 19 MAR - "Grande soddisfazione" dell'Abi per la decisione del Tribunale Ue che ha escluso l "aiuto di Stato" nel salvataggio del Fitd di Tercas del 2014. Ora, affermano il presidente Patuelli e il dg Sabatini, la "Commissione Europea rimborsi i risparmiatori e le banche concorrenti danneggiate dalle conseguenze delle sue non corrette decisioni che hanno imposto nel 2015 la risoluzione delle "quattro banche" e altri interventi di salvataggio bancario più onerosi delle preventive iniziative del Fitd che "trae nuova legittimità per recuperare in pieno le sue funzioni statutarie".