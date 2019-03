++ Banche: Patuelli, ora Vestager si dimetta ++

(ANSA) - ROMA, 19 MAR - "La commissaria Ue Margethe Vestager farebbe bene a trarne le conclusioni e dimettersi". E' quanto afferma il presidente dell'Abi Antonio Patuelli dopo la sentenza del Tribunale Ue sul caso Tercas che ha considerato come l'intervento del Fitd non fosse aiuto di stato. "Con le sue decisioni - spiega - ha aggravato la crisi bancaria in Italia".(ANSA).