Antigone Furiosa,donne e Golpe Argentina

(ANSA) - PESCARA, 18 MAR - Il 24 marzo del 1976 la dittatura argentina prese violentemente il potere facendo migliaia di vittime: a 43 anni di distanza da quella data a Pescara va in scena l'Antigone Furiosa di Griselda Gambaro, al più nota commediografa argentina del secondo '900, già premio Guggenheim.

Testo tradotto per la prima volta in italiano dalla Compagnia T.I.P.A. (Teatro di investigazione politica attiva) che ha al suo interno la regista argentina dello spettacolo, Marta Cocco.

Per 3 giorni lo spettacolo andrà in scena al Piccolo Teatro Guascone, venerdì e sabato 22 e 23 marzo ore 21 e domenica 24 marzo ore 18.

Si tratta di una riscrittura dell'Antigone, nella quale la figlia di Edipo si ritrova in un bar di Buenos Aires di fianco a due argentini nel periodo della dittatura degli anni 70. La regia è di Marta Cocco, sul palco, Raffaella Cardelli, Orazio Di Vito, Luigia Cornacchia.