Jazz: Bosso e Mazzariello al Marrucino

(ANSA) - Chieti, 15 MAR - 'Dalle corti... al jazz' al Marrucino domenica 17 alle ore 18: musica classica e jazz contemporaneo con artisti del calibro del trombettista Fabrizio Bosso e il talentuoso collega pianista Julian Oliver Mazzariello e la Quintessenza brass, vincitrice, lo scorso anno, del primo premio del Burke & Bagley Prize.

Il duo Bosso-Mazzariello suonerà i brani del progetto Tandem (già album nel 2014), nel cui repertorio spiccano brani originali ma anche autori e composizioni diverse, da Oh Lady Be Good di Gershwin, a Luiza di Jobim, al tema del film Taxi Driver di Herrmann. Ad aprire il concerto sarà la Quintessenza Brass che dalla musica di corte e da compositori come Vivaldi e Puccini arriverà alle note dei due jazzisti, lasciando loro, a sfumare, l'intero palco.

La programmazione è diretta dal maestro Giuliano Mazzoccante in veste di presidente dell'associazione ArtEnsemble.