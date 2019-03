Bloccata con 63 mila euro in aeroporto

(ANSA) - PESCARA, 15 MAR - Bloccata dalla Guardia Finanza all'aeroporto di Pescara con 63mila euro in contanti. È accaduto ieri quando le Fiamme Gialle, congiuntamente a Funzionari dell'Agenzia Dogane e Monopoli, hanno fermato nell'area doganale dell'aeroporto una donna in partenza per il Belgio (Charleroi).

La cittadina belga, una volta fermata per controlli, ha negato di detenere valuta, anche se i militari hanno proceduto ad effettuare un controllo sul bagaglio a mano dove, sono stati trovati i contanti, nella maggior parte in pezzi da 500 euro.

Alle domande dei finanzieri la donna ha risposto che la valuta trovata in suo possesso era frutto di risparmi e che sarebbe servita per l'acquisto di immobili. E' stato eseguito, così in base alla legge italiana il sequestro amministrativo della somma di oltre 26 mila euro pari al 50% del denaro contante eccedente la soglia di 10 mila euro (limite di movimentazione ammesso al seguito della persona, somma oltre la quale è obbligatorio presentare la dichiarazione valutaria).

La Guardia di Finanza di Pescara, da gennaio 2018 ad oggi ha eseguito, con particolare riferimento alle aree aeroportuali, oltre 1.200 controlli in materia di valuta, monitorando movimentazioni di danaro per oltre 4 milioni di euro, accertando, in tale ambito, 42 casi di irregolare esportazione di capitali all'estero in violazione alle normative di settore, e accertando violazioni per 400mila euro.