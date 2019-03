Incendio in azienda del pescarese

(ANSA) - CITTÀ SANT'ANGELO (PESCARA), 14 MAR - Un incendio è scoppiato nel primo pomeriggio a Città Sant'Angelo in località San Martino Bassa presso una azienda agricola specializzata nel trattamento e produzione di piante. Sul posto, una volta scattato l'allarme sono arrivate diverse squadre dei vigili del fuoco. Il fumo nero alzatosi si vede a diversi chilometri di distanza. Il sindaco di Città Sant'Angelo, Gabriele Florindi, ha già provveduto ad avvisare gli uffici competenti dell'Agenzia regionale per la tutela dell'ambiente (Arta) e ASL; il sindaco ha ordinato di non raccogliere verdura o insalata o altro elemento a foglia larga, fino a quando non saranno rese note le analisi che il personale Arta già sta eseguendo in collaborazione con il personale ASL . Al momento non si conoscono le cause del rogo. L'Arta consiglia, a scopo precauzionale, di non stare all'aperto, di tenere porte e finestre chiuse e di evitare di inalare i fumi della combustione.