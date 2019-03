Blutec: venerdì un'ora di sciopero metalmeccanici Palermo

(ANSA) - PALERMO, 13 MAR - Uno sciopero generale dei metalmeccanici della provincia di Palermo per venerdì prossimo, a sostegno dei lavoratori Blutec di Termini Imerese "che stanno vivendo una drammatica situazione di incertezza dopo l'arresto dei vertici dell'azienda". L'astensione dal lavoro, un'ora, a fine turno, è stata proclamata dalla Fiom Cgil, la Fim Cisl e la Uilm Uil di Palermo.

"E' vergognoso quello che sta accadendo alla Blutec. Il rilancio dello stabilimento si è trasformato nell'ennesima beffa per i lavoratori, che alla fine si ritrovano a pagare le spese della mala gestione manageriale - dicono i segretari generali palermitani dei metalmeccanici di Fiom, Fim e Uilm, Angela Biondi, Ludovico Guercio e Vincenzo Comella - Il governo deve intervenire convocando al più presto tutte le parti per impedire l'ennesimo disastro industriale in un territorio già fortemente penalizzato. Tutti i lavoratori metalmeccanici di Palermo e della provincia, da Carini alle Madonie, sono solidali con il dramma che stanno vivendo i lavoratori della Blutec di Termini Imerese, in una zona emblematica della deindustrializzazione da tempo in corso in tutto il nostro territorio". (ANSA).