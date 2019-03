Ricerche 49enne scomparso nel Pescarese

(ANSA) - SERRAMONACESCA (PESCARA), 12 MAR - Dal tardo pomeriggio di ieri sono in corso in Val Pescara le ricerche di un 49enne scomparso da Serramonacesca da sabato notte. Dopo la denuncia presentata dai famigliari, sono iniziate le operazioni di ricerca da parte dei carabinieri Compagnia di Popoli (Pescara), dei vigili del fuoco e dei volontari. Grazie alle discrete condizioni del tempo, oltre ad un elicottero, si dovrebbe far ricorso in queste ore anche all'utilizzo di alcuni droni. L'auto del 49enne è stata ritrovata ieri regolarmente chiusa a chiave.