Consiglio Abruzzo: centrosinistra e due M5S votano Sospiri

(ANSA) - L'AQUILA, 12 MAR - Larga maggioranza per Lorenzo Sospiri, come da tempo non accadeva per le cariche istituzionali in Consiglio. Per il forzista di Pescara ha votato compatto il centrosinistra, 6 voti così come era stato annunciato da Giovanni Legnini durante la dichiarazione di voto. A sorpresa però Sospiri ha raccolto anche due voti tra i sette consiglieri grillini: a quanto si apprende il gruppo consiliare M5S aveva dato libertà di voto ai propri iscritti. (ANSA).