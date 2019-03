Ateneo aquilano in lutto per Virginia

(ANSA) - L'AQUILA, 11 MAR - "Lutto in Ateneo.

L'Università tutta si stringe nel dolore della scomparsa nell'incidente aereo in Etiopia di Virginia Chimenti, figlia del Prof. Claudio Chimenti docente nella nostra università". è quanto si legge in un post nel profilo Facebook dell'Università dell'Aquila. "Virginia Chimenti - prosegue il post - da sempre impegnata nel volontariato e interessata all'Africa e al suo sviluppo economico e sociale, dopo la maturità scientifica al liceo romano Amedeo Avogadro e la laurea a Milano e un master in Studi africani e orientali a Londra, Virginia aveva lavorato nella sede milanese di Alice for Children, per poi occuparsi del Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo. Poliglotta, conosceva perfettamente inglese, francese e spagnolo, da 2 anni era entrata nell'agenzia del Wfp delle Nazioni Unite, con sede a Roma, dove si occupava dei budget per i servizi logistici. La Rettrice Paola Inverardi a nome di tutto l'Ateneo esprime la sua vicinanza e dolore alla mamma Daniela e al papà Claudio".