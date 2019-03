(ANSA) - PESCARA, 8 MAR - Partirà il 12 marzo prossimo dall'Aquila il ciclo di 4 incontri tra Agenzia delle Entrate e cittadini abruzzesi nell'ambito dell'iniziativa nazionale "Settimana dell'Amministrazione Aperta", promossa dal Dipartimento Funzione Pubblica dall'11 al 17 marzo 2019. Le Entrate dell'Abruzzo saranno presenti con uno stand in alcuni Centri commerciali, per offrire informazioni e assistenza fiscale a clienti e visitatori. Saranno promossi e divulgati, in particolare, i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.

L'iniziativa, alla terza edizione, si articola in sette giorni dedicati a sviluppare la cultura e la pratica della trasparenza, della partecipazione e dell'innovazione digitali, sia nella pubbliche amministrazioni sia nella società. Il calendario delle giornate informative: 12 marzo Centro commerciale "L'Aquilone", L'Aquila; 13 marzo Centro commerciale "Gran Sasso", Teramo; 15 marzo Centro commerciale "Centro d'Abruzzo", Sambuceto (Chieti); 16 marzo Centro commerciale "L'Arca", Spoltore (Pescara).