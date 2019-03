Rifiuti ingombranti abbandonati

(ANSA) - PESCARA, 7 MAR - Nel corso di un normale servizio di prevenzione generale nella Riserva Naturale di Santa Filomena, i Carabinieri Forestali del Reparto Carabinieri Biodiversità di Pescara hanno accertato la presenza di un deposito incontrollato di rifiuti ingombranti di considerevoli dimensioni. Si tratta in particolare di circa 50 materassi, decine di poltrone e altro materiale. Sono in corso gli accertamenti, in collaborazione con la Polizia Municipale di Montesilvano (Pescara) per risalire agli autori dell'illecito.