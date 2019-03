Regione: Marsilio Azione Civile resta in maggioranza

(ANSA) - L'Aquila, 7 MAR - ''Per me Azione Civile resta in maggioranza. Sono sicuro anzi che martedì prossimo quando ci sarà da eleggere Lorenzo Sospiri presidente del Consiglio regionale i voti saranno 18''. Lo ha detto oggi il presidente della Giunta Marco Marsilio a margine della presentazione della nuova squadra degli assessori.