Tango,3 giorni a Pescara con Pablo Veron

(ANSA) - PESCARA, 6 MAR - Tre giorni con la leggenda del tango Pablo Veron a Pescara. Con organizzazione di 'Avalon progetto tango' e patrocinio dell'assessorato alla Cultura del Comune, in programma un incontro e due giorni di stage. Venerdì 8 marzo, dalle 18.30 alle 20, nella sede di 'Vario - Abruzzo in rivista', Pablo Veron, ballerino, musicista, compositore, attore, coreografo e insegnante, parlerà de "Il senso del buono e del bello nella vita come nell'arte". L'incontro sarà introdotto dal vicesindaco e assessore alla Cultura Giovanni Di Iacovo e Zuleika Fusco, scrittrice, ideatrice di 'Avalon'. Lo stage prevede classi A e B, aperte a tutti i livelli, tematiche e non distinte in base agli anni di pratica, e una masterclass per professionisti ed esperti. Classe A "Consapevolezza dell'asse centrale nel movimento e nella connessione con il partner di ballo", sabato 9 (17-20); Classe B "Il valore musicale e interpretativo delle pause. Come gestirle in maniera attiva il nostro tango", domenica 10 (15-18).