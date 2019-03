Esplode bombola in cella,ferito detenuto

(ANSA) - VASTO (CHIETI), 4 MAR - Un detenuto ospitato nel carcere di Torre Sinello a Vasto è rimasto gravemente ferito questo pomeriggio per l'esplosione di una bombola ricaricabile da campeggio che utilizzava all'interno della sua cella. L'uomo è stato colpito in pieno dalla deflagrazione; prontamente soccorso dal personale sanitario della struttura carceraria e è stato poi trasportato in ambulanza al Pronto soccorso dell'ospedale 'San Pio da Pietrelcina' di Vasto dove i medici stanno hanno effettuato le prime cure del caso. Sulla pista di viale Paul Harris è anche atterrata l'eliambulanza del 118 da utilizzare per un eventuale trasferimento al Centro grandi ustionati del Cardarelli di Napoli per poi ripartire vuota in direzione Pescara.