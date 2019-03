Stop corsi Naiadi, Serraiocco si difende

(ANSA) - PESCARA, 2 MAR - "Per un ritardo di qualche giorno nel pagamento degli stipendi di gennaio, credo che si stia creando un caso. Non tenere i corsi per questo motivo lo reputo abbastanza provocatorio. Per questo prenderò, se sarà il caso, dei provvedimenti e chi dovrà essere sostituito lo sarà. Lunedì ho già inoltrato i bonifici per il pagamento degli stipendi di dicembre". Così Vincenzo Serraiocco, amministratore unico della Sport Life e fino al 10 gennaio scorso presidente della Progetto Sport Gestione Impianti (carica dalla quale si era dimesso perché candidato alle elezioni regionali con Fi), società che gestisce le piscine 'Le Naiadi' di Pescara, dove da ieri gli istruttori di nuoto non hanno tenuto i corsi per protestare contro il ritardo nel pagamento degli emolumenti. La struttura ospita ogni giorno circa mille utenti. Anche a fine gennaio scorso i malumori degli istruttori erano emersi fuori, poi rientrati dopo il pagamento della seconda metà dello stipendio di novembre, non era arrivata all'interruzione dei corsi.

"Parliamo - ha detto Serraiocco - di 16-17 istruttori che voglio precisare non sono dipendenti, ma collaboratori. Io pago normalmente fra il 22 e il 24 del mese gli stipendi. Fatti i bonifici per le spettanze di dicembre, fra qualche giorno ed entro comunque massimo il 10 marzo pagheremo gennaio per cui credo che la situazione sia assolutamente normale per persone che in passato, con altre gestioni, erano rimasti anche diversi mesi senza spettanze". Molti genitori dei bambini e bambine che svolgono l'attività agonistica (Propaganda, Esordienti A e B) hanno segnalato che non è stata completata ancora la consegna dei kit (costume, cuffia, accappatoio, zaino) da parte della società. Il kit è compreso nella quota sociale annuale che va dai 500 euro di Propaganda ai 900 euro di Esordienti e che di solito viene pagata in tre o quattro rate scaglionate fino alla metà di marzo. "Abbiamo consegnato - ha spiegato Serraiocco - parte del materiale sportivo ai nostri iscritti. Altro materiale lo consegneremo a breve. Voglio però ricordare che i kit, che a noi costano 30 mila euro l'anno, per gli iscritti ai corsi di nuoto sono gratuiti, e quindi non rappresentano un obbligo".