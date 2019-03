Sequestrato albergo a Pizzoferrato

(ANSA) - LANCIANO (CHIETI), 1 MAR - Un hotel del villaggio turistico Valle del Sole a Pizzoferrato è stato sottoposto a sequestro preventivo su ordinanza del gip di Lanciano Massimo Canosa. Provvedimento chiesto dal procuratore capo Mirvana Di Serio che contesta al titolare dell'albergo il mancato adeguamento alla sicurezza specie nel settore antincendio a tutela degli ospiti e dipendenti. Su tale problema c'erano stati precedenti ammonimenti amministrativi. Il provvedimento di sequestro è stato eseguito dai carabinieri della compagnia di Lanciano coordinato dal capitano Vincenzo Orlando. L'hotel, che dispone di 98 camere, in questi giorni ha avuto 250 ospiti giunti da altre regioni per l'attività sciistica. Di recente lo stesso hotel era stato sanzionato dal Nas per carenze igienico strutturali.