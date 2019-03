Operaio cade da impalcatura, ferito

(ANSA) - SILVI (TERAMO), 1 MAR - Un operaio di nazionalità ucraina di 44 anni è rimasto ferito questa mattina in un incidente sul lavoro avvenuto in un cantiere edile a Silvi, dove l'uomo, mentre si trovava su una impalcatura, è caduto per cause in corso di accertamento. Soccorso dai sanitari del 118, l'uomo è stato trasportato in ambulanza all'ospedale civile di Pescara per un trauma da precipitazione. Sull'accaduto indagano i carabinieri. Sul posto anche personale della ASL di Teramo.