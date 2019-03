Montesilvano,finiti lavori su via Tamigi

(ANSA) - MONTESILVANO (PESCARA), 1 MAR - "Si sono completati i lavori lungo via Tamigi. Dopo gli interventi di scavo per la sostituzione delle linee di energia elettrica effettuati dall'Enel, la ditta ha eseguito le opere di rifacimento del manto stradale". "Gli interventi - afferma l'assessore alle manutenzioni Paolo Cilli - a costo 0 per il Comune, hanno riguardato il rifacimento dell'asfalto nel tratto fino a via Salinello. A seguire la ditta si occuperà delle pavimentazioni, nei tratti interessati dai lavori di scavo, di via Salinello, via Salieri, via Vestina da via Salieri al confine con Cappelle sul Tavo, via Cristoforo Colombo, via Vespucci e via Vivaldi.

Siamo consapevoli che gli automobilisti in questo ultimo periodo hanno subito dei disagi alla circolazione per via degli scavi.

Abbiamo avuto numerosi incontri con l'Enel e le ditte incaricate per sollecitare in tempi rapidi il ripristino del manto stradale. Ora finalmente i lavori sono stati avviati e vigileremo affinché vengano eseguiti in tempi rapidi e a regola d'arte".