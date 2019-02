Peschereccio imbarca acqua, soccorso

(ANSA) - ORTONA (CHIETI), 28 FEB - Nel corso della mattinata odierna la Guardia Costiera di Ortona ha soccorso un peschereccio appartenente alla marineria ortonese che mentre si trovava intento ad effettuare l'attività di pesca, improvvisamente ha cominciato ad imbarcare acqua. In particolare, alle 11 circa, perveniva richiesta di assistenza presso la Sala Operativa della Guardia Costiera di Ortona da parte del marittimo al comando dell'unità da pesca, che segnalava di trovarsi a circa un miglio dal porto di Ortona con una falla a bordo e con un'avaria all'apparato di propulsione.

Prontamente veniva disposto l'intervento sul posto della Motovedetta SAR CP 885 che provvedeva a mettere in sicurezza l'unità ed a scortarla in porto presso un cantiere navale ove veniva alata per le riparazioni del caso.