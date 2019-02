Crimi, serve ricostruzione di qualità

(ANSA) - ANCONA, 28 FEB - "Lo Stato è presente, con prefetture, governo, forze dell'ordine, procure, per vigilare che nessuno approfitti della situazione. La ricostruzione deve essere di qualità perché non succedano più le tragedie del passato". Lo ha detto, avvertendo le organizzazioni criminali che possano avere "appetiti" per i cantieri di ricostruzione post terremoto, il sottosegretario con delega alle aree sismiche Vito Crimi dopo la firma ad Ancona di un protocollo in prefettura, di cui sono parti anche la Struttura di Missione per in contrasto Antimafia sisma e la procura nazionale antimafia, per impedire infiltrazioni mafiose nei cantieri del 'cratere' marchigiano.

Parlando di controlli, Crimi ha precisato: "credo che bisogna semplificare alcune cose, passare dal procedure alla sostanza: i controlli devono essere fatti nella sostanza e non solo come semplici carte o procedure.