Restart filone C, domande entro 15/03

(ANSA) - L'AQUILA, 26 FEB - Sono stati prorogati al 15 marzo prossimo i termini per presentare le domande per l'accesso ai fondi Restart - Sviluppo delle potenzialità culturali per l'attrattività turistica del cratere, con riferimento al filone C che riguarda progettualità ricadenti nei Comuni del cratere sismico. Lo rende noto la struttura di coordinamento del progetto Restart. Restano fissati al 28 febbraio i termini di scadenza per la presentazione delle domande relative al filone B2 (progettualità ricadenti nel Comune dell'Aquila), all'8 marzo quelli per la presentazione delle istanze del filone A (spettacolo dal vivo e cinema) e al 4 marzo quelli per le proposte relative al decennale del sisma. Di seguito il link all'avviso relativo alla proroga per il filone C, pubblicato sul sito istituzionale del Comune, all'indirizzo www.comune.laquila.it, sezione "Concorsi, gare e avvisi" dell'area "Amministrazione" http://www.comune.laquila.it/index.php?id_oggetto=18&id_cat=0&id _doc=1713&id_sez_ori=56&template_ori=3&>p=1.