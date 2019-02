Sanità: Marsilio invita manager Asl a dimettersi

(ANSA) - L'AQUILA, 25 FEB - "Per quanto riguarda riguarda i manager della ASL ci sono delle procedure in corso per la nomina almeno di una parte di questi dirigenti. Dico che i dirigenti delle ASL come per qualunque altra figura apicale che è nata da un rapporto di fiducia con la precedente amministrazione mi attenderei un gesto di correttezza: quello di rimettere la disponibilità dei loro mandati nelle mani del presidente della Regione per permettere di fare delle valutazioni serene e dove sarà ritenuto opportuno, di fare gli avvicendamenti necessari per consentire all'amministrazione di centrodestra di governare anche le strutture derivate con pienezza di poteri e coerenza di impostazione programmatiche". Lo ha detto il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, a margine del passaggio di consegne con il presidente vicario della precedente legislatura, Giovanni Lolli. (ANSA).