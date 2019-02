'Pescara mi piace', stop a Allergologia

(ANSA) - PESCARA, 25 FEB - "Stop agli esami, la Direzione della Asl di Pescara smantella il reparto di Allergologia dell'Ospedale civile 'Spirito Santo'. Da circa un mese sono state annullate e sospese tutte le attività ambulatoriali, impossibile eseguire i test prenotati anche un anno prima, tanto è lunga la lista d'attesa, impossibile sapere quando e se gli esami riprenderanno. Basta una telefonata in reparto per svelare l'arcano: da metà gennaio, delle tre stanze assegnate ad Allergologia al settimo piano dell'ospedale, due sono state requisite come stanze di degenza per non sappiamo quale altro reparto, e di fatto allergologia ha dovuto sfruttare la terza e unica stanza rimasta come magazzino, ficcandoci dentro tutto il materiale, scrivanie, computer, macchine per i test, costretta a fermare ogni attività non potendo più garantire la salubrità degli spazi e, quindi, i pazienti. Dunque un intero reparto è stato cancellato". A denunciarlo è Armando Foschi, promotore dell'Associazione 'Pescara - Mi piace'.