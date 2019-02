Abruzzo: Pagano, Lega-Fi in Giunta perché Marsilio sia forte

(ANSA) - L'AQUILA, 25 FEB - "Perché sia forte il presidente Marsilio deve avere giustamente in giunta i due partiti che hanno contribuito maggiormente alla vittoria, e cioè la Lega e Forza Italia. Che tra l'altro sono stati scelti dagli abruzzesi: è giusto non andare contro il voto degli abruzzesi". A spiegarlo è il coordinatore regionale e senatore di Fi, Nazario Pagano, a margine del passaggio di consegne tra il presidente vicario della Regione della precedente legislatura, Giovanni Lolli, e il neo presidente eletto, Marco Marsilio.

"E poi Fratelli d'Italia ha il presidente della Regione - ha sottolineato - ha avuto il massimo possibile immaginabile tenuto conto poi del risultato elettorale, e l'altro ha dato un buon contributo e avrà il suo spazio. Certo un solo consigliere su 18 pretendere la presenza in giunta mi pare una forzatura". (ANSA).