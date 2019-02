Pali a rischio,stop lungomare Fossacesia

(ANSA) - FOSSACESIA (CHIETI), 23 FEB - Per il forte vento di burrasca che si sta abbattendo su tutta la costa abruzzese il sindaco di Fossacesia Enrico Di Giuseppantonio è stato costretto a chiudere via Fosso Palazzo, dove un albero caduto ha tranciato un cavo dell'elettricità, e il lungomare sud per alcuni pali della linea elettrica pericolanti. Di Giuseppantonio ha immediatamente informato la Prefettura e la Provincia di Chieti e chiesto l'intervento di Enel e Telecom. Il sindaco ricorda in una nota che da dieci anni chiede alle società di servizio la rimozione dei tralicci. "Un regolamento comunale approvato due anni fa - dice il sindaco - obbliga i gestori dei servizi pubblici, come acqua, luce, gas e telefono, a realizzare impianti interrati. Anche la Capitaneria di Porto e l'Ufficio Demaniale del Comune hanno avviato la verifica sulle norme contenute nel medesimo regolamento. Sono pali pericolosi, antiestetici e che arrecano un danno paesaggistico e al decoro ambientale".