Maltempo: vento scoperchia tetti stazione sci Campo Felice

(ANSA) - L'AQUILA, 23 FEB - La bufera di neve e le fortissime raffiche di vento hanno scoperchiato alcuni tetti nella stazione sciistica di Campo Felice, nel Comune di Rocca di Cambio (L'Aquila). Sono stati smantellati i tetti della locale scuola sci e del ristorante 'Capannina'. La stazione sciistica è chiusa, proprio per le condizioni meteo, ma erano comunque presenti alcune persone. Non si sa ancora se vi siano feriti. "Ci auguriamo che i danni non siano ingenti e si possano riparare al più presto per poter riprendere con la stagione invernale che non sta andando male e che puntiamo a proseguire" spiega il direttore, Gennaro Di Stefano. (ANSA).