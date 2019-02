Hopper Piano Trio in concerto all'Aquila

(ANSA) - L'AQUILA, 22 FEB - L'Istituzione Sinfonica Abruzzese, per la sua 44/a Stagione dei concerti, ospiterà sabato 23 febbraio alle ore 18 al Ridotto del Teatro Comunale dell'Aquila l'Hopper Piano Trio, formazione composta dal violinista Federico Piccotti, dal violoncellista Gianluca Montaruli e dal pianista Alberto Dalgo. Tre musicisti poco più che ventenni, provenienti da Universität Mozarteum di Salisburgo, conservatorio della Svizzera italiana e Accademia pianistica internazionale di Imola, insieme dalla primavera 2018. In programma: il Trio n.1 in do minore op. 8 di Dmitrij Shostakovich, opera giovanile del 1923, il Trio in sol maggiore composto nel 1880 da un giovane Claude Debussy e il dolente Trio in sol minore op. 15 di Bedrich Smetana. Contemporaneamente l'Orchestra Sinfonica Abruzzese sarà a Roma dove in questi giorni è impegnata nella seconda edizione del Concorso internazionale di tromba "G. Fantini" organizzato da Aimart, Accademia Internazionale di Musica e Arte di Roma.