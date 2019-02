Abruzzo chiama Praga, Regione in fiera

(ANSA) -PESCARA, 22 FEB- Il volo Ryanair Pescara-Praga dal 1/o aprile diventa il ponte aereo tra la regione verde d'Europa e la città magica. La Regione Abruzzo ci crede e si mette in vetrina alla Fiera del turismo di Praga 'Holiday World'. Nello stand allestito assieme alla Regione Marche, che ha investito bene sul mercato delle vacanze dei cechi e ne sta già raccogliendo i frutti, il direttore del Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio della Regione Abruzzo Francesco Di Filippo ha illustrato, in un'affollata conferenza stampa, peculiarità e bellezze dell'Abruzzo. Un riscontro molto al di là delle previsioni. Lo stesso Di Filippo ha parlato dell'Abruzzo come "uno dei segreti meglio custoditi dell'Italia", un tesoro disvelato attraverso 6 suggestive clip corredate dalle lusinghiere definizioni propagandate da Cnn, Forbes, Condé Nast, Huffington Post e Independent. Alla presentazione, in collaborazione con Enit e Camera di commercio italo-ceca, ha dato un contributo l'addetto commerciale dell'Ambasciata d'Italia Alessandro Pitotti.