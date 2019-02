Terremoto L'Aquila, Biondi: "Per il decennale racconteremo di quanta bellezza ci stiamo riappropriando"

Dieci anni dal sisma: l'anniversario dell'evento che il 6 aprile 2009 sconvolse la città "servirà anche per raccontare di quanta bellezza ci stiamo riappropriando". Così il sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi.

"Tanti problemi, ma anche tanti esempi di rinascita. Quello che sta succedendo all'Aquila è straordinario. Il decennale vuole essere un racconto in positivo per far vedere cosa sta diventando L'Aquila dove è in corso la più grande e inedita opera di rigenerazione urbana. L'Aquila è una città straordinaria - ha detto Biondi - Lo era prima del terremoto, lo è stata subito dopo per la forza della sua gente, lo è oggi che sta rinascendo. La ricostruzione privata è al 70% ed entro tre anni sarà completata. Gli italiani potranno vedere il frutto degli sforzi economici e intellettivi di questa nazione e di questi luoghi. La ricostruzione pubblica, invece, segna il passo. C'è bisogno di semplificazione delle procedure e di rafforzamento delle strutture pubbliche che si occupano di appalti e opere pubbliche".