'Destinazione Abruzzo' a Monaco e Praga

(ANSA) - PESCARA, 20 FEB - Di ritorno dalla BIT, Borsa Internazionale del Turismo di Milano, e dal Salon de Vacances di Bruxelles, l'Abruzzo sarà presente in contemporanea al FR.E.E. di Monaco, dal 20 al 24 febbraio, fiera di riferimento in Germania per chi ama le vacanze nella natura, in camper o roulotte e per chi è interessato a turismo nautico e alpinismo, e dal 21 al 24 febbraio alla 28/a edizione dell'Holiday World di Praga, principale fiera di settore della Repubblica Ceca. Il Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio della Regione promuoverà proposte di vacanza attiva e di turismo slow. A Praga il 22 febbraio alle 12 la Regione organizzerà, nello Spazio Italia, in collaborazione con Enit, un incontro per giornalisti e operatori di settore per far conoscere l'offerta turistica integrata dell'Abruzzo. Sarà presentata anche la nuova rotta Pescara-Praga, attiva dal primo aprile 2019 con due voli settimanali da e verso l'Aeroporto Internazionale d'Abruzzo a bordo dei vettori della compagnia irlandese Ryanair. In vetrina, nelle due fiere, saranno soprattutto le proposte di viaggio lento, dai cammini al trekking al cicloturismo ai percorsi spirituali, tutto in linea con il tema del 2019, Anno Internazionale del Turismo Lento, ma anche suggestioni per presentare il lato più nascosto e autentico del territorio abruzzese.