Al via 'AbstrACT', 11 percorsi in mostra

(ANSA) - PESCARA, 20 FEB - Sarà inaugurata oggi alle 18.30, al Circolo Aternino di Pescara 'AbstrACT', titolo di un ciclo di mostre collettive di 'Street Photography' organizzate dalla scuola di fotografia 'Meshroom' di Pescara. Come ogni anno alla mostra, giunta alla 4/a edizione, partecipano 11 allievi. Per il 2019 la scuola ha voluto contribuire alla 'sdefinizione' del termine 'street photography'. Per gli studenti di Meshroom la 'street' è la passione che ci porta fuori dalle case, senza meta, con il solo desiderio di conoscere il mondo e lasciarne traccia in una serie di foto, serie che non nasce da un 'progetto', ma da un processo di auto-conoscenza di sé. Questi i titoli degli 11 progetti esposti: Amigdala di Antonio Serra, Habitat di Gabriella Tutolo, LattePiù di Marco Preite, spotLight di Minerva Tortoreto, Barcoding di Monica Fragassi, The two ways of life di Moreno Berardinucci, unoAventi di Paola D'Agostino, Glimpse di Silvia Cipolloni, D Tube di Silvia Perconti, Erdèly di Tito Iafolla, EVA di Veronica Ricucci. Le foto esposte dagli undici allievi, nate da un anno di lavoro, rappresenteranno il tentativo di lasciare traccia della fuga (eScape) dal 'quotidiano'. La mostra si chiuderà il 26 febbraio. Fino ad allora sono previste varie attività gratuite: sabato 23 febbraio, ore 9, 'Photo Walk' alla Nave di Cascella a Pescara; ore 16, al Circolo Aternino 'Letture portfolio'. Domenica 24 febbraio, dalle 10 alle 18 'Meshroom Photo', via Elettra 96a Pescara, corso gratuito di streetphotography (posti limitati, prenotabili su www.meshroom.it). Lunedì 25 febbraio, ore 20.30, Circolo Aternino, talk con Raffaele Petralla, fotografo documentarista collaboratore di 'The National Geographic', The Washington Post, L'Espresso, The New Yorker, Days Japan, Terra Mater, CNN photos, Internazionale, Der Spiegel, Burn Magazine, De Morgen, La Repubblica.