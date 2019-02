Rapina filiale Bcc, bottino 10 mila euro

(ANSA) - CASTEL CASTAGNA (TERAMO), 19 FEB - Un rapina è stata messa a segno nella tarda mattinata di oggi alla filiale della Band di credito cooperativo di Basciano, a Castel Castagna (Teramo). Secondo una prima ricostruzione fatta dai carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Teramo, due individui con il volto parzialmente travisato e armati di taglierino si sono fatti consegnare circa 10 mila euro di bottino dall'unica impiegata presente in filiale in quel momento. Poi sono fuggiti a piedi, per raggiungere molto probabilmente un'autovettura in sosta dove forse c'era un complice ad attenderli.