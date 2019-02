Gestione emergenze,due master all'Aquila

(ANSA) - L'AQUILA, 18 FEB - Si intitola "Capitale umano e resilienza territoriale" il workshop in programma oggi, lunedì 18 febbraio, alle ore 15 nel Dipartimento di Scienze Umane dell'Università degli Studi dell'Aquila (viale Nizza, 14 - Aula A2) per presentare i due Master di II Livello "Official of Disaster and Emergency Management (ODEM)" e "Emergency Management of Civil Protection (EMCP). Si tratta di percorsi di alta formazione promossi dall'Università e da Centro studi E.Di.Ma.S, con il sostegno di Comune dell'Aquila e Inps, nel decimo anno dal sisma 2009, con l'obiettivo di qualificare figure professionali di alto profilo per la prevenzione del rischio e la gestione delle emergenze. I percorsi professionali multidisciplinari sono rivolti a ingegneri, architetti, geologi, economisti, giuristi, medici, psicologi, sociologi, esperti ambientali, già operanti nei settori pubblico e privato, e a neolaureati e diplomati con esperienze, che potranno partecipare come uditori con accesso alla successiva Certificazione della Competenza.