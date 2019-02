Roghi di sterpaglie, Vvf in azione

(ANSA) - PESCARA, 16 FEB - Vigili del Fuoco impegnati nelle operazioni di spegnimento di due incendi di sterpaglie che si sono sviluppati a Popoli (Pescara), nella zona dello stabilimento Guizza, e a Penne (Pescara), in contrada Villa Degna. In entrambi i casi le fiamme sarebbero alimentate dal vento. Nel capoluogo vestino il rogo, secondo le prime informazioni, non sarebbe distante da alcuni capannoni agricoli.

I Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Pescara stanno operando anche a Bisenti (Teramo) dove è in corso un altro rogo di sterpaglie, a supporto dei colleghi di Teramo.