Blitz interforze a Pescara

(ANSA) - PESCARA, 16 FEB - Oltre 160 persone e 80 veicoli controllati con perquisizioni a carico di soggetti già noti alle forze dell'ordine, 4 denunce per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Sono i numeri del blitz interforze compiuto dall'alba nel quartiere Rancitelli di Pescara da decine di uomini di Polizia, Carabinieri e Polizia Municipale con l'ausilio di unità cinofile. Nel corso del blitz sono stati sequestrati 25 grammi di marijuana nascosti nel vano ascensore di un palazzo, 15 grammi di marijuana e 10 grammi di cocaina trovati in un cespuglio e 5 cartucce calibro 7,65 occultate nello scantinato di un altro palazzo. Al blitz al 'Ferro di cavallo' hanno preso parte squadra Mobile, squadra Volante, Reparto prevenzione crimine, polizia scientifica e unità cinofile della Polizia di Stato. I carabinieri della Compagnia di Pescara hanno controllato le case in via Lago di Capestrano, nel complesso denominato 'Il treno', per verifica gli occupanti di 56 appartamenti e contrastare il fenomeno delle occupazioni abusive.