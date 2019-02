Mille a progetto 'Solo posto in piedi'

(ANSA) - L'AQUILA, 15 FEB - Mille bambini di quattro istituti scolastici dell'Aquila hanno partecipato alle "incursioni" del progetto 'Solo posti in piedi. Educare oltre I banchi', animato da nove associazioni aquilane, con il sostegno di Comune e Università dell'Aquila e Fondazione Labos, e selezionato dall'impresa sociale 'Con i bambini' nell'ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. L'iniziativa ha, come obiettivo finale, l'apertura di una ludoteca pubblica nel centro storico della città. Un traguardo che giungerà al termine di un percorso partecipato, che prevede lezioni, laboratori ludico-creativi, eventi scuola-famiglia, open day e molte altre attività. Le associazioni che partecipano a Solo posti in piedi sono: Brucaliffo (associazione capofila); Bibliobus, Koinonia; Nati nelle Note; Atelier Kontempo'raneo; FabLab L'Aquila; MuBAQ - Museo dei Bambini L'Aquila; Uisp Comitato provinciale L'Aquila; Esprit Film.